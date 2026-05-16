Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад»

На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал отчет командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о ситуации в зоне ответственности. Также командующие объединениями и командиры соединений доложили о результатах выполнения боевых задач в зоне СВО.

Генерал армии подчеркнул, что группировка войск «Запад» ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км. Бойцы 20-й армия, завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

Герасимов подвел итоги и высоко оценил достижения соединений и воинских частей группировки «Запад», а также обозначил задачи на дальнейшие действия. Кроме того, Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

