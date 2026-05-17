Стал известен победитель «Евровидения-2026»

Болгария впервые одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026», сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия в Вене.

По итогам голосования жюри и зрителей первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga. На втором месте — израильский певец Ноам Беттан с композицией Michelle.

Также на третьем месте оказалась румынка Александра Кэпитэнеску. Она исполнила песню Choke Me.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что «Евровидение» переживает творческий кризис и может прекратить существование после юбилейного конкурса.

