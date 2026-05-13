Сергей Соседов заявил, что «Евровидение» прекратит существование

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что «Евровидение» переживает творческий кризис и может прекратить существование после юбилейного конкурса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

В Вене стартовал 70-й конкурс «Евровидение», в котором участвуют 35 стран. Россия не принимает участия в фестивале уже несколько лет.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что конкурс утратил значение как площадка для продвижения популярной музыки.

«Сейчас данный конкурс в глубокой стадии творческого кризиса. Кроме продвижения политических лозунгов и провокаций, вы там ничего не найдете. Меломаны, которые захотят посмотреть конкурс, не найдут там музыки, не насладятся прекрасным шоу. Разочарование — то, что вы будете испытывать при просмотре „Евровидения“. Это давно конкурс уродов и безмозглых существ. Слава богу, что России там нет», — сказал он.

Критик также высказался о возрожденном конкурсе «Интервидение», который, по его мнению, способен стать альтернативой европейскому фестивалю.

«Наш конкурс имеет возможность утереть нос „Евровидению“, потому что у нас люди выступают, чтобы показать свой талант и голос. А вот клоунаду можно посмотреть как раз во время „Евровидения“. Юбилей конкурс отметит и, скорее всего, прекратит свое существование, потому что терпеть такой хаос и идиотизм, абсолютно невозможно», — добавил Соседов.

