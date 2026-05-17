Еще более 20 беспилотников были уничтожены, когда летели на Москву Спецоперация сегодня в 03:29

Средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку беспилотников, летевших на Москву. Сбит еще 21 дрон, сообщил мэр Сергей Собянин в промежуток с 3:00 до 3:30 мск.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин в мессенджере МАКС. Ранее мэр Москвы сообщал еще о нескольких дронах, летевших на столицу. Кроме того, беспилотники атаковали Севастополь. Силы ПВО сбили 25 целей.