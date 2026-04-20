ТЦ в России могут потерять весной до 5% трафика

По итогам весны 2026 года региональные торговые центры (ТЦ) могут лишиться 3–5% посетителей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом заявил эксперт АТЭР Павел Люлин, сообщает ТАСС .

«Я бы сейчас оценивал итог этой весны осторожно-негативно. Регионы — около минус 3-5%, Москва — около плюс 1%», — рассказал эксперт.

По словам Люлина, онлайн-торговля уже стала прямым конкурентом торговых центров в непродовольственных сегментах. В результате в ТЦ проседают категории товаров, которые проще всего купить через интернет: fashion, электроника, товары для дома. Из-за этого закрываются магазины одежды и обуви.

Эксперт добавил, что на фоне этих тенденций трафик падает не только из-за экономии, но и из-за того, что поводов ехать за покупками стало меньше.

