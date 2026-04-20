В Забайкалье 100 человек эвакуировали из зоны затора на трассе

На трассе «Чита — Забайкальск» произошел крупный затор на фоне непогоды. Из его зоны стали эвакуировать людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

На данный момент из зоны затора уже эвакуировали 100 человек. Из них 18 человек находились в маршрутном автобусе и еще 82 — в легковых автомобилях.

«Эвакуированные граждане размещены в пунктах временного размещения (ПВР), где организовано горячее питание и оказана необходимая помощь», — отметили в краевом МЧС.

При этом к пяти автобусам, которые пока еще находятся на трассе, организована доставка еды и воды.

Ранее в Забайкалье произошла смертельная авария с автобусом, в котором ехали иностранцы. Ее причиной мог стать циклон.

