сегодня в 06:49

Число эвакуированных с зоны затора на трассе в Забайкалье возросло до 253

Спасатели продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в зоне снежного затора на трассе «Чита — Забайкальск». На данный момент оттуда эвакуированы 253 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Все они направлены в пять пунктов временного размещения. При этом среди эвакуированных есть 28 детей.

«Сотрудники МЧС вытягивают автомобили из кюветов, проводят эвакуацию людей в пункты временного размещения, взаимодействуют с экстренными и дорожными службами, а также с органами местного самоуправления», — рассказали в краевом МЧС.

К ликвидации последствий затора от министерства привлечены 56 человек и 13 единиц техники.

Ранее из затора в Забайкалье, случившегося на фоне непогоды, было эвакуировано 100 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.