Обманул смерть: житель Владивостока умер 5 раз за день, но смог выжить
Житель Владивостока в Приморском крае пережил пять клинических смертей и смог выжить. У него был инфаркт, сообщает Amur Mash.
42-летний мужчина почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
По дороге в больницу у мужчины несколько раз была остановка сердца. Его реанимировали. Стало известно, что у пациента был острый инфаркт. Сосуд оказался перекрыт тромбом.
Мужчине быстро установили расширитель. В период проведения операции у пациента еще два раза пропадал пульс.
В итоге мужчину смогли спасти. Он восстанавливается под присмотром докторов.
