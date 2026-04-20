Обманул смерть: житель Владивостока умер 5 раз за день, но смог выжить

Житель Владивостока в Приморском крае пережил пять клинических смертей и смог выжить. У него был инфаркт, сообщает Amur Mash .

42-летний мужчина почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По дороге в больницу у мужчины несколько раз была остановка сердца. Его реанимировали. Стало известно, что у пациента был острый инфаркт. Сосуд оказался перекрыт тромбом.

Мужчине быстро установили расширитель. В период проведения операции у пациента еще два раза пропадал пульс.

В итоге мужчину смогли спасти. Он восстанавливается под присмотром докторов.

