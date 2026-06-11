Ночной налет под Наро-Фоминском: мужчина убит, его сын тяжело ранен
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Незнакомец с ножом напал на чужой дом в Подмосковье: он зарезал хозяина жилья и ранил его сына, сообщает «112».
Инцидент произошел в деревне Терновка под Наро-Фоминском. Ночью вооруженный мужчина проник в дом к семье и набросился на 55-летнего Вячеслава П. и его 13-летнего сына.
Незнакомец жестоко зарезал хозяина жилья, тот скончался на месте. Подросток получил множественные колотые ранения.
Мальчик выжил, его госпитализировали. По оценкам врачей, он находится в тяжелом состоянии.
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