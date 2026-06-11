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Ночной налет под Наро-Фоминском: мужчина убит, его сын тяжело ранен

Незнакомец с ножом напал на чужой дом в Подмосковье: он зарезал хозяина жилья и ранил его сына, сообщает «112» .

Инцидент произошел в деревне Терновка под Наро-Фоминском. Ночью вооруженный мужчина проник в дом к семье и набросился на 55-летнего Вячеслава П. и его 13-летнего сына.

Незнакомец жестоко зарезал хозяина жилья, тот скончался на месте. Подросток получил множественные колотые ранения.

Мальчик выжил, его госпитализировали. По оценкам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

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