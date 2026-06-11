Нельзя снимать блюда? Адвокат объяснил законность запретов в кафе

«Любые рестораны, кафе и бары называются местами общественного питания. Все, что общественное, не относится к частной жизни, и соответственно фиксировать происходящее там абсолютно законно, так как это не закрытые клубы, это абсолютно доступные любому потребителю места реализации продуктов питания», — сказал Багатурия.

Более того, если какое-то нарушение будет совершенно пунктом общественного питания, то потребитель благодаря фото может это нарушение подтвердить.

Требования сотрудников ресторанов не снимать и не выкладывать являются незаконными. Однако есть одна оговорка: нельзя снимать без согласия самих сотрудников общепита и публиковать их изображения — кроме случаев, связанных с нарушением прав потребителя.

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