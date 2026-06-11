Политический блок ХДС/ХСС (CDU/CSU) Europa, в который входит канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступил с официальным требованием полностью заблокировать выдачу шенгенских туристических виз гражданам Российской Федерации. Соответствующее заявление партийное объединение опубликовало в своих социальных сетях, призвав европейские институты к ужесточению миграционной политики в отношении жителей страны.

В качестве аргумента представители немецкого правящего альянса привели статистику. Согласной ей, за прошлый год около полумиллиона российских граждан провели свой отпуск на территории европейских государств.

В партии подчеркнули, что на фоне продолжающихся боевых действий с Украиной подобная практика недопустима. Возможность путешествовать и отдыхать в странах ЕС якобы должна расцениваться исключительно как привилегия.

По мнению пресс-службы политической партии, получение виз в Евросоюз якобы не должно быть автоматическим правом для жителей государства, вовлеченного в масштабный вооруженный конфликт на континенте.

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