Юань давят изнутри и снаружи: Китаю не нужна крепкая валюта

Поддержку курсу российского рубля продолжает оказывать все еще высокая ключевая ставка, а также слабый спрос на импорт в РФ. Тем временем в фокусе — заявление Минфина РФ о вероятности более оперативного возобновления бюджетного правила, на которое юань отреагировал ростом к рублю на Московской бирже, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Не на стороне рубля — обсуждение перспектив ужесточения санкционной политики США относительно российской нефти, говорит эксперт.

Между тем глобально в пользу китайской валюты играют данные по экономике КНР, которая продемонстрировала рост в январе–марте текущего года на 5% в годовом выражении. Активнее, чем прогнозировалось экспертами, ускорились темпы роста ВВП Китая — с 4,5% в октябре–декабре прошлого года, констатирует финансист.

«При этом слишком крепкий юань глобально невыгоден для восстановления производственного сектора и экспортных позиций Китая, поэтому на рынке идет активное обсуждение предпринимаемых китайским ЦБ мер по внутреннему сдерживанию роста его курса, в частности, с помощью фиксинга», — отмечает Тимошенко.

Отдельной напряженности юаню могут добавить предупреждения Минфина США о возможных санкциях в отношении китайских банков за связи с Ираном, что способно вызвать новый виток обострения отношений между КНР и США, считает он.

По прогнозу эксперта, торговый диапазон юаня с 20 по 24 апреля составит 11-11,25 рубля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.