25 апреля в центре «Авангард» пройдет День открытых дверей. С 10:00 до 18:00 гостей ожидает насыщенная программа, включающая в себя занятия по начальной военной подготовке и экскурсии от инструкторов центра, интерактивные площадки, спортивные и творческие мастер-классы от партнеров и друзей центра — ЦСКА, проекта «Выбор сильных», «Здорового Отчества», Движения Первых и Юнармии, показательные выступления бойцов 45-й отдельной бригады спецназа. Для самых маленьких посетителей подготовлена анимационная программа, сообщила директор «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ Дарья Борисова.

В течение дня на уличной сцене будет проходить концертная программа с выступлениями артистов Москвы и Московской области, творческих коллективов и других участников программы, на территории Центра будет работать полевая кухня.

В рамках Дня открытых дверей пройдет первый Межрегиональный военно-патриотический форум по начальной военной подготовке для педагогов ОБЗР из всех регионов России, а также открытие 3-й очереди Аллеи Героев специальной военной операции.

«День открытых дверей в „Авангарде“ в этом году — событие федерального масштаба. Мы ждем гостей со всей страны, и это лучший показатель того, что наш опыт востребован. Мы подготовили большую программу с участием известных исполнителей, наших давних друзей и партнеров. Будет много сюрпризов и интерактива, которые удивят даже тех, кто у нас уже был», — отметила директор УМЦ «Авангард» Борисова Дарья.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» учрежден Правительствами Москвы и Московской области в 2020 году при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Центр реализует программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Москвы и Московской области.

Более пяти лет Центр находится на передовой патриотического воспитания, формируя у молодежи ценности долга, чести и любви к Родине.

За годы существования «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ проведено 158 заездов для курсантов Москвы и Подмосковья. Общее количество школьников и студентов колледжей среднего профессионального образования, прошедших сборы, — более 180 тысяч человек.

Создание УМЦ «Авангард» послужило импульсом для открытия подобных центров в регионах России. В Волгограде, например, работает Центр патриотической и поисковой работы «Авангард», в котором реализуются программы допризывной подготовки молодежи и военно-спортивные соревнования. А в Южно-Сахалинске действует Учебно-методический центр «Авангард», где ежегодно проходят подготовку порядка 1500 школьников, осваивая навыки войсковой подготовки и военной медицины.

