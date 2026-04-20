«Я убью тебя»: мать с дочкой чудом спаслись от буйного мужчины в Красноярске
Женщина Анастасия с дочкой спаслась от буйного мужчины. Он навел пистолет на ее ребенка в Красноярске, рассказала пострадавшая ngs24.ru.
Инцидент произошел поздним вечером 15 апреля. Женщина вместе с семилетней дочкой сидели в машине и разговаривали рядом с одним из банных пространств на Линейной улице.
Перед авто находилась группа из нескольких мужчин. Затем раздались выстрелы.
Один из мужчин открыл огонь по направлению к сауне, стене и мусорному баку. Затем дебошир навел пистолет на дочь Анастасии, сидевшую спереди.
Женщина закрыла девочку своим телом. Мужчина улыбался и кричал: «Я убью тебя». Однако оружие заклинило, а женщина поспешно уехала.
Дебошир открыл стрельбу по автомобилю, но не попал по нему.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.