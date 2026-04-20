Машина с маленькой девочкой внутри сама врезалась в иномарку в Казани
Мать бросила дочь в машине, но не поставила ее на ручник в Казани
Женщина оставила дочь в автомобиле и не поставила его на ручник на улице Чапаева в Казани Республики Татарстан. Машина поехала и врезалась в припаркованную иномарку, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Внутри машины находилась девочка. Она сильно испугалась.
Ребенок рассказал, что мать пошла в столовую за едой. Автомобиль начал ехать только через время.
На опубликованной записи водитель, в чье авто врезались, рассказал, что стоял на светофоре и пропускал машины. Сзади в него въехали. Машина мужчины получила легкие повреждения сзади.
