Россиянам запрещают работать на удаленке или гибридно из-за перебоев с Сетью

В Москве взлетел спрос на аренду офисов из-за отказа работодателей от удаленки

В Москве увеличился спрос на офисные помещения, поскольку бизнес начал более активно возвращать работников «из удаленки» в оффлайн из-за появившихся у них перебоев с интернетом. Об этом РИА Новости рассказали консультанты.

Из-за проблем с Сетью усилился появившийся тренд на возврат некоторых работников в бизнес-центры. В этом году крупные компании собираются вернуть большую часть работников в офисы или убрать гибридный формат работы.

Такие решения принимаются на фоне дефицита на рынке офисной недвижимости российской столицы. Соответственно, оказывается влияние на спрос на площади.

Увеличивается спрос на маленькие и средние по размерам помещения, а не масштабные штаб-квартиры. В российской столице уже появился дефицит готовых для въезда офисов площадью 300-500 «квадратов». Еще спрос больше предложения по объектам до 100 квадратных метров.

Глава департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский считает, что работников начали возвращать в офисы из-за охлаждения рынка труда. Это произошло из-за жесткой денежно-кредитной политики.

