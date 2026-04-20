Дождь и мокрый снег пойдут 20 апреля в Московском регионе
Днем 20 апреля в Москве и области ожидается от +5 до +7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются дождь и мокрый снег.
Ветер будет северный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 м/с.
Ночью в Московском регионе ожидается от 0 до +2 градусов. Будет облачная с прояснениями погода. Может выпасть снег, появится гололедица.
Ветер ожидается северо-западный и северный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.
