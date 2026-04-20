«ПП-фастфуд» не спасет: врач развеяла популярный миф

Даже «полезные» версии фастфуда при регулярном употреблении могут приводить к набору веса и росту холестерина, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«ПП-фастфуд можно рассматривать как менее вредную альтернативу классическому варианту, но не как полноценную замену сбалансированному домашнему питанию. Регулярное употребление даже такого фастфуда, если оно вытесняет из рациона другие варианты пищи, способно привести к тем же проблемам: набору веса, задержке жидкости и повышению уровня холестерина», — предупредила Кашух.

Она добавила, что важно обращать внимание не на название, а на состав и способ приготовления.

«Не существует хороших и плохих продуктов, даже если речь идет про фастфуд. Важно лишь пищевое поведение и способность адекватно сбалансировать рацион по БЖУ и микронутриентам. Так что главный критерий полезности — это место, которое блюдо занимает в общем рационе», — отметила врач.

