МФО начали предлагать россиянам расклады таро и гороскопы вместе с займами

Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче займов нередко навязывают клиентам дополнительные услуги. Эти продукты зачастую оформляются вместе со ссудой, при ее продлении или при погашении, сообщают « Известия ».

Как рассказал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, в списке предлагаемых услуг — платформы для подбора финансовых решений, обучение финансовой грамотности, юридические консультации и шаблоны документов. При этом стали часто встречаться случаи, где клиентам навязывают и сторонние от темы финансов продукты: расклады таро, составление натальных карт и гороскопов.

Воронин отметил, что некоторые МФО стали регулярно продвигать эти услуги, но многие клиенты не занимаются защитой своих прав, поэтому жалоб поступает мало.

В пресс-службе Центробанка заявили, что зачастую в качестве дополнительной услуги МФО предлагают страховые продукты. Также присутствуют практики навязывания юридических консультаций, полисов медицинского или имущественного страхования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.