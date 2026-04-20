МФО начали предлагать россиянам расклады таро и гороскопы вместе с займами
Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче займов нередко навязывают клиентам дополнительные услуги. Эти продукты зачастую оформляются вместе со ссудой, при ее продлении или при погашении, сообщают «Известия».
Как рассказал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, в списке предлагаемых услуг — платформы для подбора финансовых решений, обучение финансовой грамотности, юридические консультации и шаблоны документов. При этом стали часто встречаться случаи, где клиентам навязывают и сторонние от темы финансов продукты: расклады таро, составление натальных карт и гороскопов.
Воронин отметил, что некоторые МФО стали регулярно продвигать эти услуги, но многие клиенты не занимаются защитой своих прав, поэтому жалоб поступает мало.
В пресс-службе Центробанка заявили, что зачастую в качестве дополнительной услуги МФО предлагают страховые продукты. Также присутствуют практики навязывания юридических консультаций, полисов медицинского или имущественного страхования.
