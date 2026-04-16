Пошлины ударят по премиуму: автоэксперт оценил рост цен на шины

Массовый сегмент почти не пострадает, но для крупных размеров 20–22 дюйма импорт остается незаменимым, и цены вырастут, сообщил РИАМО автоэксперт Дмитрий Баканов.

«Если говорить про массовый сегмент, особенно легковой, то отечественный потребитель сильно пострадать не должен. Те заводы, которые остались работать и изначально существовали, производят широкую линейку типоразмеров, подходящих и для летних, и для зимних шин, в том числе не шипованных», – сказал Баканов.

Он отметил, что проблема в другом: отечественные производители пока не могут полностью закрыть потребность в шинах больших типоразмеров — двадцать, двадцать один, двадцать два дюйма.

«Здесь без импорта не обойтись. Но такие размеры, как правило, используются на автомобилях премиального сегмента, на дорогих гибридах и подобных моделях. Соответственно, аудитория этих машин, как правило, финансово к этому готова», – уточнил эксперт.

Баканов обратив внимание на еще один момент — недостаточное производство специфических грязевых шин.

«Есть один-два производителя, но в основном это решения под «Ниву», «УАЗ», «Патриот» и аналогичные автомобили. Для других машин выбор грязевых шин уже ограничен. Не говоря о шинах для погрузчиков и грузовой техники — это узкоспециализированный рынок, где нужна отдельная экспертиза. Здесь речь именно про легковой сегмент», – рассказал специалист.

Он пояснил, что в результате это может снизить конкурентоспособность импортных, в том числе китайских моделей.

«Лично я не вижу высокой необходимости покупать китайскую резину, скорее выберу шину, произведенную в России, даже если это локализованный международный бренд. Но если речь идет о дорогом автомобиле с крупными колесами, расходы, безусловно, вырастут — это специфика сегмента», – констатировал Баканов.

Ранее производители российских автомобильных шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой защитить внутренний рынок от дешевой китайской продукции. Одна из таких мер защиты — введение 30-процентной пошлины на импорт.

