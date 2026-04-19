Звезда «Универа» уехал из РФ после СВО и продавает курсы в Европе

Российский актер кино, театра и дубляжа Алексей Климушкин, получивший широкую известность благодаря роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ, уехал из России после начала СВО. Сейчас актер кочует по Европе, спасаясь от бедности продажей курсов, сообщает Mash .

60-летний Климушкин завершил карьеру в российском кино, полностью разорвал отношения с Родиной и категорически отказывается от предложений отечественных заказчиков. Артист в одиночку кочует по Европе, размышляя о свободе, быстротечности жизни и поиске дзена.

Чтобы не умереть с голоду, Климушкин присоединился к проекту в Праге — кинотерапии, которая помогает людям раскрыть потенциал через творчество и самопознание. Наставники набирают до 15 участников в месяц, помогая им заглянуть внутрь себя и не развалиться на первом же кастинге. Групповые занятия стоят 32 тыс. рублей, индивидуальные — 48 тыс.

Результат обещают разный: от базы для фильмов до статуса «человек искусства». Климушкин прозвал себя эмигрантом с кочевым образом жизни и рассказывает про переезды, рефлексию, депрессию, как вылезти из этого через сценарии и как отшельничество привело к «собственным путеводным звездам».

