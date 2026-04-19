Поезд насмерть сбил российскую туристку на ж/д переезде на Шри-Ланке
0:09
Поезд сбил российскую туристку на железнодорожном переезде на Шри-Ланке. От полученных травм 23-летняя соотечественница скончалась на месте, сообщает SHOT.
Трагедия произошла в воскресенье около 10:00 по местному времени, когда Александра переезжала ж/д пути на электробайке в маленьком прибрежном городке Ахангама. По предварительным данным, россиянка пыталась проскочить, но попала под поезд.
На опубликованных кадрах видно, как вблизи ж/д переезда лежат остатки электробайка, шлем и шлепанцы девушки.
Александра родом из Тюмени, на Шри-Ланку прилетела несколько месяцев назад. На родине снималась работала маркетологом в рестопабе Good Story.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.