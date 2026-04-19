Средства ПВО сбили 17 беспилотников над Россией за 12 часов
Над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать воздушные атаки. Было сбито 17 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Эти дроны уничтожили в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Все они были самолетного типа.
Они летали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей, а также над Республикой Крым.
Ранее за ночь над РФ сбили 13 украинских беспилотников.
