Сбежавшего из цирка тигра выманивали из-под фуры мясом в Ростове-на-Дону

Сбежавшая из цирка в Ростове-на-Дону тигрица спряталась под грузовую фуру, сообщает РЕН ТВ .

Животное выбежало к людям, а затем из здания из-за того, что упала сетка во время номера дрессировщицы.

Как рассказала очевидица, тигрица была очень напугана, когда опустилась сетка. Поэтому она убежала. При этом территория цирка огорожена, в связи с чем животное было только в пределах этой зоны.

По словам девушки, сначала зрителей попросили остаться на местах, чтоб не пугать хищников. Позже всех аккуратно вывели. В это время один из дрессировщиков остался с животными, а второй пошел к сбежавшей тигрице.

«Мы видели, что тигр спрятался под фурой, и его оттуда выманивали дрессировщики мясом. Человек пять было вокруг тигра, — отметила очевидица.

В результате тигра удалось выманить и загнать в вагон.

