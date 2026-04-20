В Германии отложили операцию по спасению кита, застрявшего на мелководье

Спасательная операция по вызволению горбатого кита по имени Тимми, севшего на мель в Балтийском море у побережья Германии, вновь переносится. Причиной стал подъем уровня воды, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

Частная инициативная группа, которая пытается спасти кита, временно приостановила свои попытки в воскресенье вечером. Предприниматель Вальтер Гунц пояснил, что уровень воды поднялся. Это сделало невозможным установление вокруг кита понтонов, нужных для его транспортировки и возможного сопровождения.

Он также пожаловался на бюрократические задержки, которые «отбросили операцию на полтора-два дня назад», и добавил, что теперь потребуется чудо.

На данный момент состояние кита остается тяжелым. За животным наблюдают 5 ветеринаров.

При этом власти разрабатывают планы на случай смерти кита Тимми. Из него могут сделать биодизельное топливо.

