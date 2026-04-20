ВПР пройдут в российских школах с 20 апреля по 20 мая

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах России пройдут в период с 20 апреля по 20 мая. При этом конкретную дату проведения по каждому предмету образовательное заведение выбирает самостоятельно, сообщает РИА Новости .

ВПР будут писать учащиеся четвертых, пятых, шестых, седьмых, восьмых и десятых классов. Обязательными являются два предмета — русский язык и математика.

Четвероклассники также пройдут проверочную работу по одному из предметов на выбор: окружающему миру, литературному чтению или иностранному языку. В остальных классах к обязательным дисциплинам добавляются два предмета по выбору — один из естественно-научного блока и один из гуманитарного.

В текущем году из перечня предметов, по которым проводятся ВПР, исключили обществознание в шестых и седьмых классах. При этом в десятом классе список дополнила биология.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.