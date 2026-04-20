Кучу мертвой рыбы и черепаху нашли посреди парка в Хабаровске
В Хабаровске обнаружили гору мертвой рыбы, среди которой была и черепаха, сообщает Amur Mash.
Такая находка была сделана прямо возле прогулочной зоны в городском парке культуры и отдыха «Северный». При этом рядом находятся пруды, в которых водятся караси и черепахи.
Известно, что некоторые водоемы на зиму осушают. По предварительным данным, в прошлом году перед такой процедурой спасти удалось не всех. А избавиться от рыб и черепах решили выбросив прямо под деревья.
