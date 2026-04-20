«Подмышка пахнет сырным соусом»: странные привычки молодых мам шокировали Сеть

Пользователи наткнулись в Сети на шокирующие «фетиши» некоторых молодых мамочек. Они создают обсуждения, где делятся странными вещами, которые им нравится делать после родов. Например, нюхать подгузник в моче или фекалиях, который якобы «пахнут молочком».

«Люблю запах подмышек дочки, когда не купаю ее 4-5 дней. Пахнет сырным соусом», — пишет одна из россиянок.

Другая рассказывает, что ей нравится, как пахнут фекалии ее сына на грудном вскармливании. Она их «всегда занюхивает» — там не такие запахи, как у взрослых. Она быстро нашла множество единомышленников в Сети, некоторые даже сравнили этот запах с фруктовым йогуртом.

Список «фетишей» дополнила пользовательница, которая буквально сходит с ума, доставая сопли из носа и серу из ушей ребенка.

«Из носа запах — это что-то», «У дочи сладко пахнет ротик», — добавили очередные комментаторши.

Также женщины обнюхивают у младенцев пальцы на руках, голову, ягодицы, ноздри. Еще несколько мамочек признались, что нюхают потные ноги своих малышей — после долгого дня запах довольно концентрированный.

«Нравится нюхать шею, там запах молока и пота. И слегка сжимать и кусать мягкую часть плеча и бедра», — заявила пользовательница.

Нюхать своих детей — это нормально

Клинический психолог Лилия Гладких пояснила РИАМО, что нет ничего странного в том, что матери нравится запах собственного ребенка — это заложено биологией.

«С эволюционной точки зрения обоняние — один из древнейших каналов считывания информации. Именно через запах мы миллионы лет определяли „свой — чужой“, опасность, близость. Так что ничего странного в том, что матери нравится запах собственного ребенка, нет. Это биологически заложенный механизм привязанности, подкрепленный окситоцином. Многие матери инстинктивно нюхают малышей — это помогает им чувствовать состояние ребенка и укрепляет эмоциональную связь», — рассказала эксперт.

По ее словам, граница между нормой и патологией проходит там, где запах становится не просто приятным фоном, а объектом навязчивых действий или сексуального возбуждения.

«Если женщина испытывает не просто нежность, а болезненную зависимость от запаха, если он заменяет другие формы контакта или вызывает стойкие эротические фантазии — это повод обратиться к психотерапевту. Но в подавляющем большинстве случаев речь идет о здоровом проявлении материнского инстинкта. Нюхать своих детей — это нормально до тех пор, пока это не перестает быть просто „нюхать“», — заключила Гладких.

