Сицинский: возможности «Героев Подмосковья» побудили к участию в проекте

Старший лейтенант Олег Сицинский, вышедший в финал программы «Герои Подмосковья», поделился своими мотивами участия в проекте. По его словам, широкое освещение программы в медиапространстве привлекло его внимание и побудило узнать о ней подробнее.

Военный отметил, что программа предлагает участникам разнообразные карьерные возможности. Помимо трудоустройства в местных органах власти, она открывает перспективы работы и в федеральных структурах, что существенно расширяет горизонты для потенциальных участников.

Именно многообразие предлагаемых возможностей, по словам Сицинского, стало ключевым фактором его решения попробовать свои силы в проекте. Имея возможность принять участие, он не упустил шанс заявить о себе.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.