Как ловить рыбу в 2026 году: нерестовый запрет, нормы вылова и штрафы за нарушения правил

Что такое нерестовый запрет и сколько он длится

Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости

Нерестовый запрет — это ежегодное ограничение рыбной ловли на время массового нереста. В период размножения большинство видов рыб довольно уязвимы: множество особей собираются большими стаями в определенных местах (на мелководье, на заливных лугах или в отрогах рек), чтобы отложить икру. Рыбный промысел в этот важный период может заметно снизить популяции рыб в последующие годы, а также нарушить экологический баланс и нанести удар по биоразнообразию в водоемах.

Как правило, сроки нерестового запрета разнятся в зависимости от региона и зависят от ряда факторов: температуры воды и воздуха, рельефа местности и видов обитающих в водоемах рыб. Общие сроки нерестового запрета в РФ — с 1 апреля по 20 июня 2026 года, в некоторых областях запрет продлевается до 25 июня.

В Москве и области нерестовый запрет длится с 1 апреля до 10 июня, за исключением водоемов-охладителей Шатурской и Электрогорской ГРЭС, там запрет продолжается с 22 марта по 1 июня.