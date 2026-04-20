Как ловить рыбу в 2026 году: нерестовый запрет, нормы вылова и штрафы за нарушения правил
О том, каким правилам нужно следовать рыбакам в 2026 году, чтобы не нарушить закон и не получить штраф от инспекторов рыбоохраны, рассказываем в материале РИАМО.
Что такое нерестовый запрет и сколько он длится
Нерестовый запрет — это ежегодное ограничение рыбной ловли на время массового нереста. В период размножения большинство видов рыб довольно уязвимы: множество особей собираются большими стаями в определенных местах (на мелководье, на заливных лугах или в отрогах рек), чтобы отложить икру. Рыбный промысел в этот важный период может заметно снизить популяции рыб в последующие годы, а также нарушить экологический баланс и нанести удар по биоразнообразию в водоемах.
Как правило, сроки нерестового запрета разнятся в зависимости от региона и зависят от ряда факторов: температуры воды и воздуха, рельефа местности и видов обитающих в водоемах рыб. Общие сроки нерестового запрета в РФ — с 1 апреля по 20 июня 2026 года, в некоторых областях запрет продлевается до 25 июня.
В Москве и области нерестовый запрет длится с 1 апреля до 10 июня, за исключением водоемов-охладителей Шатурской и Электрогорской ГРЭС, там запрет продолжается с 22 марта по 1 июня.
Какие штрафы грозят за нарушение нерестового запрета
Штраф за вылов рыбы в нерестовых зонах, согласно 8.37 КоАП РФ, составляет:
- для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией снастей, лодки и улова,
- для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей с конфискацией снастей, лодки и улова,
- для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией снастей, лодки и улова.
Кроме того, за каждую пойманную рыбу начисляются дополнительные штрафы — например, судак оценивается в 3 305 рублей за штуку, сом и щука — по 925 рублей за штуку, остальные виды рыб — от 500 рублей, в зависимости от вида.
Если было зафиксировано правонарушение, повлекшее крупный ущерб (свыше 100 тысяч рублей), к нарушителю применяются санкции ст. 256 УК РФ: штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы. Такие же наказания предусмотрены при использовании запрещенных орудий лова: электротока, сетей, взрывчатых или химических веществ.
Уголовная ответственность за неправомерный вылов рыбы наступает с 16 лет.
Где действует нерестовый запрет в Московской области
В столичном регионе в период нереста запрещено ловить рыбу в ряде мест.
На Волге
- на расстоянии менее 1 км от плотины в городе Дубна ниже по течению (за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла).
В Пестовском водохранилище
- от устья реки Кокотки до линии, проходящей через залив от пристани судов типа «Ракета» (по правому берегу) до военно-охотничьей базы «Барские пруды» (по левому берегу);
- акватория Березовых островов на расстоянии менее 500 м от уреза воды;
- на расстоянии менее 100 м от уреза воды и менее 500 м в обе стороны от административных границ деревни Драчево.
На Клязьминском водохранилище
- в заливе Красная Горка;
- в реке Лутосня и ее притоках в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов.
В Истринском водохранилище
- в акватории Костяевских островов на расстоянии менее 100 м от уреза воды;
- в правобережной акватории реки Истра от устья реки Черная шириной пояса 50 м на протяжении 1,1 км в сторону Пятницкого плеса.
Полный список мест нереста опубликован на сайте Московско-окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Как можно ловить рыбу в Московской области во время нерестового запрета
Вне нерестовых зон ловить рыбу разрешено, но при этом следует соблюдать ряд условий:
- У рыбака может быть только одна донная или поплавочная удочка и максимум два крючка.
- Ловля разрешена только с берега.
- Заходить в воду, чтобы забросить крючок подальше, нельзя.
- Запрещено перемещаться к месту рыбалки через запретные зоны на моторных плавсредствах.
Как ловить рыбу после нерестового запрета в 2026 году и каков суточный лимит
После 10 июня в нерестовых зонах вновь можно будет рыбачить. Однако следует помнить об ограничениях, прописанных в федеральном законодательстве. Так, например, в 2026 году полностью запрещена ловля рыбы с помощью любых электрических приспособлений, под запретом использование сетей (за исключением регионов, где такой промысел лицензируется). Кроме того, нельзя применять удочку, на которой более двух крючков, а также «кошки» и многозубцы.
Одному рыбаку разрешено использовать:
- Не более 5 спиннингов и удочек,
- Не более 10 крючков,
- Не более 10 жерлиц и кружков.
Суточный лимит вылова рыбы в столичном регионе — не более 5 килограмм на одного рыбака. Исключения — голавль, лещ, сазан и язь (на них лимиты не распространяются).
Бывалые рыбаки советуют: чтобы не «нарваться» на штраф за превышение дневной нормы, на рыбалку кроме снастей имеет смысл брать с собой весы (электронные или механические). Лишнюю рыбу (даже если перевес составляет всего 100 граммов) лучше отпустить в водоем.