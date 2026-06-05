Подмосковье представило на ПМЭФ-2026 сервисы в умной колонке

Московская область на ПМЭФ-2026 представила технологию, которая позволяет жителям решать бытовые вопросы и получать данные об успеваемости детей через умную колонку. Новые навыки уже доступны пользователям после привязки устройства к аккаунту Яндекса, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Жители Подмосковья могут получать информацию из электронного дневника с помощью команды «Алиса, запусти навык «Дневник. Моя школа». После этого колонка предложит авторизоваться через ЕСИА и предоставит данные о расписании уроков, оценках, домашних заданиях и посещаемости занятий.

Также через умную колонку можно заказать выписку из домовой книги. Для этого нужно сказать: «Алиса, запусти навык «Домовая книга в Подмосковье». Устройство предложит авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, после чего поможет оформить запрос. Готовый документ поступит в личный кабинет пользователя на регпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.