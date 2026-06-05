В Подмосковье экология вошла в тройку лидеров волонтерства

Экологическое направление заняло третье место по численности добровольцев в Московской области. В регионе зарегистрировано более 21 тысячи эковолонтеров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным портала Добро.рф, экологические волонтеры занимают третье место по численности среди всех направлений добровольческого движения Подмосковья. Крупнейшее волонтерское сообщество страны создано в 2014 году при поддержке президента Владимира Путина и Росмолодежи.

«По данным портала, в Подмосковье официально зарегистрировано свыше 21 тысячи эковолонтеров. Сферы их деятельности разнообразны: ликвидация незаконных свалок, расчистка лесных массивов и береговых зон водных объектов, патрулирование особо охраняемых природных территорий, наблюдения за природными объектами, флорой и фауной, экопросвещение и многое другое. Без добровольцев нам было бы намного труднее вести природоохранную работу, и мы очень благодарны этим людям за поддержку», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По информации Добро.рф, первое место по числу волонтеров в регионе занимает направление «Дети и молодежь», второе — «Культура и искусство». Средний возраст эковолонтера в Подмосковье составляет от 25 до 34 лет, 68% добровольцев — женщины. За все время существования движения жители региона набрали более 4 млн верифицированных волонтерских часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.