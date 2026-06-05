Подмосковье представило на ПМЭФ проект «Земельный ИИ-патруль»

Московская область на Петербургском международном экономическом форуме представила проект «Земельный ИИ-патруль» для муниципального земельного контроля. Система на базе искусственного интеллекта автоматически выявляет нарушения и помогает собственникам их устранить, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект предполагает непрерывное сканирование земельных участков с помощью автомобиля, оснащенного камерами высокого разрешения и автономным вычислительным блоком. Во время движения по маршруту ведется фоновая видеосъемка, а нейросеть в режиме реального времени анализирует поток данных. Система сопоставляет изображения со сведениями из внешних информационных ресурсов, включая данные Росреестра, и выявляет участки, используемые не по целевому назначению.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что внедрение ИИ меняет сам подход к контролю.

«Это фундаментальный сдвиг, при котором искусственный интеллект берет на себя рутинные процессы и позволяет инспекторам сосредоточиться на сложных задачах. Технологии кратно повышают эффективность и способствуют росту доходов регионального бюджета», — подчеркнула Куртяник.

По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, новая модель работы позволит увеличить количество проверяемых участков с 200 тыс. до не менее 400 тыс. в год. Нейросеть сокращает влияние человеческого фактора, из‑за которого ранее могли оставаться незамеченными до 40% нарушений. Ожидается, что вовлечение земель, используемых не по назначению, обеспечит региону дополнительно около 0,5 млрд рублей ежегодных налоговых поступлений.

Для управления системой создан специальный дашборд, который в режиме реального времени отображает маршруты патруля и статистику по каждому муниципалитету. Платформа фиксирует нарушения, а через месяц формирует точки для повторной проверки, обеспечивая полный цикл контроля — от выявления до устранения.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.