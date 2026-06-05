В Котельниках задержали 36 нарушителей миграционного режима

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии оказали силовую поддержку полиции во время рейда на строительной площадке в Котельниках. По итогам проверки выявили 36 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Оперативно-профилактическое мероприятие прошло на строительном объекте в Котельниках. В рейде участвовали сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области, которые обеспечили силовое сопровождение проверки.

Всего правоохранители проверили 92 иностранных гражданина. У 36 человек выявили нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. В отношении 22 мигрантов принято решение о принудительном выдворении за пределы страны.

Также проводится проверка подрядной организации по факту возможной организации незаконной миграции. В ведомстве отметили, что регулярные рейды с участием бойцов ОМОН направлены на обеспечение общественной безопасности и контроль за соблюдением законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.