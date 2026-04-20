Два человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Татарстане
Мощный пожар вспыхнул в частном доме в городе Азнакаево Республики Татарстан. Он унес жизни двух человек, сообщает Kazanfirst.ru.
Огонь вспыхнул в доме на улице Подгорной. Площадь пожара составила 80 кв. м.
Прибывшие на место пожарные устранили возгорание. К несчастью, в доме они нашли два трупа.
Погибшие — женщина 56 лет и мужчина 64 лет. Они сгорели заживо.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования. Обстоятельства происшествия выясняются.
