сегодня в 13:39

Два человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Татарстане

Мощный пожар вспыхнул в частном доме в городе Азнакаево Республики Татарстан. Он унес жизни двух человек, сообщает Kazanfirst.ru .

Огонь вспыхнул в доме на улице Подгорной. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Прибывшие на место пожарные устранили возгорание. К несчастью, в доме они нашли два трупа.

Погибшие — женщина 56 лет и мужчина 64 лет. Они сгорели заживо.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования. Обстоятельства происшествия выясняются.

