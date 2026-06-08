«Не удосужились прочитать»: Мединский ответил на реакцию на его интервью

Помощник президента РФ Владимир Мединский дал интервью журналу «Эксперт», но некоторые пользователи Сети и комментаторы восприняли его неоднозначно.

Политик рассказал в Telegram-канале, что зарекался давать интервью печатным СМИ. По его мнению, время лонгридов прошло, а большинство пользователей теперь реагирует только на заголовки и микроцитаты в лентах новостей, «не имеющие ничего общего со смыслом полного текста».

Но по просьбе человека, которого он сильно уважает, Мединский решил дать интервью «Эксперту».

«Судя по откликам в мессенджерах, комментаторы интервью прочитать не удосужились», — написал Мединский.

Он призвал читать интервью целиком или не читать совсем. Мединский выразил надежду, что его подписчики «в состоянии прочесть текст длиннее одного экрана гаджета».

В интервью «Эксперту» помощник президента РФ рассказал об уроках истории, ИИ в школах, а также предложил внедрить в вузах так называемую планово-капиталистическую модель.

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