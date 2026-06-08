Тренажеры для реабилитации передали в госпиталь Бурденко по просьбе участников СВО

Очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции доставили в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко в Балашихе. В состав груза вошли средства личной гигиены, сладости, письма поддержки и специальное оборудование для реабилитации военнослужащих.

Тренажер передали по просьбе самих военнослужащих, проходящих лечение и восстановление после ранений. Оборудование поможет пациентам госпиталя проходить реабилитацию под контролем специалистов и быстрее возвращаться к активной жизни.

«Поддержка наших защитников — это не разовая акция, а системная работа, которую мы ведем совместно с волонтерами, общественниками и депутатами. Сегодня мы передали не только необходимые вещи для бойцов, но и средство реабилитации. После каждой встречи мы обсуждаем с руководством госпиталя дальнейшие потребности и продолжаем работу по новым запросам», — отметил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В сборе и передаче помощи также приняли участие детутат Совета депутатов округа Сергей Щукин и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

«Запросы поступают постоянно. Для ребят важны не только необходимые вещи, но и внимание. Поэтому вместе с гуманитарной помощью мы всегда передаем письма поддержки от жителей. Такие слова помогают бойцам чувствовать, что их ждут дома, что ими гордятся и о них помнят», — сказала Елена Жарова.

Поддержка участников специальной военной операции, находящихся на лечении и реабилитации, остается одним из приоритетных направлений работы Единой России в Балашихе. Партийцы и жители округа регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи, направляют письма поддержки и оказывают помощь военнослужащим и их семьям.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных Единой России на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.