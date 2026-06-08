Эксперт назвала главные ошибки россиян в дейтинге

PR-директор Mamba Наталья Красильникова перечислила ошибки в дейтинге. Знакомство часто срывают слабая анкета, вялая переписка и отказ от встречи, сообщает Газета.ru .

Красильникова назвала профиль в приложении «визитной карточкой». Размытые или старые фото, пустое описание и незаполненные поля часто мешают начать переписку. Мужчин портят шаблонные анкеты, неудачные снимки и токсичные фразы вроде «разведенки с детьми не ко мне». Женщин — длинные списки требований и пассивность в диалоге.

«Женщинам не нравятся фото с сигаретами, алкоголем, в туалетах, из постели или в плавках. Мужчин разочаровывают снимки с чужими букетами, алкоголем или из ночных клубов. Незаполненная графа «рост» у мужчины часто воспринимается как попытка скрыть параметры и становится поводом для свайпа влево. Курение остается устойчивым стоп-фактором для обоих полов», — уточнила эксперт.

По словам специалиста, даже после взаимной симпатии диалог может быстро закончиться. Его губят банальные сообщения без привязки к анкете, односложные ответы, быстрый переход к интиму, проверки доходов, жалобы и затяжные переписки без попытки встретиться.

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