НАТО начнет учения Ramstein Flag 2026 у границ России 8 июня

НАТО объявило о военно-воздушных учениях Ramstein Flag 2026. В них задействуют 18 стран и более 200 самолетов, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Учения стартуют 8 июня. Основными площадками станут Дания, Испания, Швеция, а также граничащие с Россией Норвегия и Финляндия. Альянс назвал целью повышение коллективной военной подготовки. Планируется около 150 вылетов в день.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что НАТО готовится к противостоянию с Россией. По его словам, Россия может провести собственные учения с сопоставимым количеством техники и авиации.

Иванников считает маневры прямой угрозой. Он связал их с попыткой продемонстрировать военный потенциал, ограничить доступ России к Балтике и собрать радиоэлектронные данные с европейской территории страны.

Эксперт отметил, что особый интерес альянса вызывают Северный морской путь, атомный подводный флот России и средства безопасности Северного флота. Он также назвал воздушное и космическое пространство ключевыми направлениями возможной атаки.

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