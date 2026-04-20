Условно осужденная Аглая Тарасова отпраздновала день рождения в баре

Условно осужденная актриса Аглая Тарасова отпраздновала день рождения в баре в Москве. На мероприятии были многие российские звезды, сообщает Super .

На праздновании дня рождения были мать Тарасовой Ксения Рапоппорт, Юрий Колокольников, Кристина Асмус и Софья Синицына. Также поздравлять актрису приезжала Ида Галич.

День рождения отмечали в одном из баров Москвы. Мероприятие закончилось глубокой ночью.

В конце 2025 года Тарасову приговорили к трем годам лишения свободы условно за контрабанду запрещенных веществ. Празднование прошло 18 апреля. Артистке исполнилось 32 года.

Тарасову признали виновной по статье о контрабанде наркотиков (статья 229.1 Уголовного кодекса России). 26 ноября 2025 года актриса заявила, что вейп, в котором оказалось масло каннабиса и гашиша, ей подарил приятель в Израиле. При этом в прошлом говорила, что сама купила устройство и положила его в сумочку. Артистка отметила, что не знала о составе вейпа.

