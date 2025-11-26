Вейп с каннабисом подарил друг: Аглая Тарасова поменяла показания в суде

Актриса Аглая Тарасова выдвинула другую версию того, как у нее оказался вейп с маслом каннабиса и гашиша. По ее словам, устройство подарил друг в Израиле. Ранее она заявляла, что сама приобрела вейп и положила его в сумочку, сообщает SHOT .

Сейчас актриса утверждает, что устройство ей якобы подарил приятель в Израиле, у которого есть фармкомпания. Он рассылал вейпы друзьям на пробу. Тарасова заявила, что не знала точного состава масла. Друг сказал, что оно создано на основе растительных компонентов, но актриса предполагала, что внутри мог быть каннабис.

Несколько лет назад электронка сломалась. Тарасова оставила ее в квартире тети в Тель-Авиве. В этом году она взяла сумку, где лежал вейп, и приехала с ней в Москву, забыв о содержимом.

В среду проходит очередное заседание по делу актрисы, возбужденном по статье о контрабанде наркотиков. На нем в качестве свидетелей выступают актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Они дали ей положительную характеристику и заявили, что никогда не видели с алкоголем или наркотиками.

Как добавляет «112», прокурор запросил для актрисы 3,5 года условно с испытательным годом 3 года.

