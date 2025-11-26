«Высочайшего класса профессионал»: Ярмольник высказался о Тарасовой в суде

Актер Леонид Ярмольник выступил в суде по делу артистки Аглаи Тарасовой. Он назвал ее своеобразной и оригинальной, сообщает «МК: срочные новости» .

Во вторник днем актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили в Домодедовском суде как свидетели по уголовному делу Аглаи Тарасовой.

«Она своеобразная оригинальная актриса, высочайшего класса профессионал. То, что она уже может, люди обычно достигают годам к 50», — сказал Ярмольник.

Он также добавил, что не замечал Тарасову за употреблением алкоголя и наркотиков. Его удивила история с задержанием в аэропорту.

«Мне Аглая всегда казалась добрым, собранным, ответственным человеком. Она никогда не опаздывала. Ее успех был заслуженным и логичным», — отметила Снигирь.

По ее словам, будет жаль, если карьера актрисы оборвется.

«Как партнер Аглаи могу сказать, что это исключительно ответственный человек. На съемочной площадке от нее были только положительные эмоции. Не могу сказать, что было что-то негативное. Никогда не видел Аглаю нетрезвой или под наркотиками», — поделился Цыганов.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово по прибытии из Израиля в конце августа. При проходе через «зеленый коридор» у нее нашли вейп с гашишным маслом, которое запрещено на территории РФ как наркотическое вещество.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Звезда признала вину. Ей также продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января.

