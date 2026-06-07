Теплоход протаранил маломерное судно и убил его водителя в Удмуртии

В Удмуртской Республике сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов выясняют обстоятельства смертельного происшествия на воде с участием маломерного и грузового судов. Трагический инцидент, в ходе которого погиб мужчина, произошел около 02:00 7 июня на реке Кама в Каракулинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в ВК .

Ночью двое мужчин на маломерных судах вышли на акваторию реки для рыбной ловли. Во время движения водитель одной из моторных лодок при пересечении судового хода не сориентировался в обстановке и не заметил шедший по реке самоходный грузовой теплоход.

В результате произошло столкновение левым бортом по носовой части теплохода. От полученных травм 38-летний судоводитель скончался на месте.

Причины инцидента выясняются. В пресс-службе МЧС напомнили, что маломерным судам нельзя плыть по судовому ходу и останавливаться на нем.

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