В Армении провели задержание 2 председателей и секретаря участковых избиркомов

В Армении в день проведения выборов в Национальное собрание (парламент) зафиксировано задержание нескольких руководителей участковых избирательных комиссий. Об этом журналистам на утреннем брифинге рассказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ваагн Овакимян, сообщает РИА Новости .

На момент открытия участков 7 июня выяснилось, что из общего числа членов комиссий на рабочих местах отсутствовали 50 человек в 48 избирательных округах. При этом два председателя и секретарь участковых комиссий были задержаны ночью в рамках «уголовно-правового процесса». Конкретные причины и статьи, по которым проводились оперативные мероприятия, руководитель Центризбиркома называть не стал.

Несмотря на инцидент, избирательный процесс продолжается в штатном режиме. Как подчеркнул Овакимян, нормы действующего избирательного кодекса республики позволяют комиссиям полноценно осуществлять свои функции даже при отсутствии одного из участников.

В текущих парламентских выборах в Армении принимают участие 18 политических сил, включая 16 партий и два партийных блока. Они ведут борьбу за как минимум 101 депутатский мандат.

Всего в списки для голосования внесено более 2,48 миллиона граждан. При этом минимального порога явки нет, а голосование организовано исключительно внутри страны.

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