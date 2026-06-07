В Армении провели задержание 2 председателей и секретаря участковых избиркомов
В Армении в день проведения выборов в Национальное собрание (парламент) зафиксировано задержание нескольких руководителей участковых избирательных комиссий. Об этом журналистам на утреннем брифинге рассказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ваагн Овакимян, сообщает РИА Новости.
На момент открытия участков 7 июня выяснилось, что из общего числа членов комиссий на рабочих местах отсутствовали 50 человек в 48 избирательных округах. При этом два председателя и секретарь участковых комиссий были задержаны ночью в рамках «уголовно-правового процесса». Конкретные причины и статьи, по которым проводились оперативные мероприятия, руководитель Центризбиркома называть не стал.
Несмотря на инцидент, избирательный процесс продолжается в штатном режиме. Как подчеркнул Овакимян, нормы действующего избирательного кодекса республики позволяют комиссиям полноценно осуществлять свои функции даже при отсутствии одного из участников.
В текущих парламентских выборах в Армении принимают участие 18 политических сил, включая 16 партий и два партийных блока. Они ведут борьбу за как минимум 101 депутатский мандат.
Всего в списки для голосования внесено более 2,48 миллиона граждан. При этом минимального порога явки нет, а голосование организовано исключительно внутри страны.
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