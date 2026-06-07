Медведь-бегун напал на мужчину в селе под Хабаровском

Медведь разгуливает по Хабаровску и окрестностям, пугая местных жителей. Он напал на мужчину, но тот сумел отбиться, сообщает Amur Mash .

Хищника регулярно видят на границе с краевой столицей уже около месяца. Недавно он «заглянул в гости» к жителям сел Чистополье и Мирное, а рано утром в воскресенье больше часа разгуливал по Тополево.

На выходе из села косолапый наткнулся на местного жителя и попытался напасть. Мужчина оказался не из робких — он отпугнул медведя, после чего хищник убежал. Это все попало на камеры видеонаблюдения.

Затем мишка направился непосредственно в Хабаровск. Его заметили возле местной гостиницы. Перед этим хищник пересек две дороги. На улице Горбкого медведь перелез через забор, а затем снова побежал куда-то.

На место происшествия выехали охотоведы.

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