Косуля разбила голову копытами 10-летнему мальчику в зоопарке в Подмосковье

В Московской области 10-летний мальчик госпитализирован после нападения косули на территории контактной зоны одного из зоопарков. Животное сбило школьника с ног и нанесло ему травмы копытами во время кормления, сообщает Telegram-канал Mash .

Ребенок пришел в зоопарк в сопровождении родственников. Семья приобрела на входе специальный корм. После этого мальчик подошел к косуле, рядом с которой находился ее детеныш.

Предположительно, животное испугалось за безопасность своего потомства и проявило агрессию — повалило школьника на землю, нанесло несколько ударов. Находившиеся поблизости посетители оперативно вмешались, отогнали косулю и вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение в Красногорске. Там врачи диагностировали у него внешние травмы головы и грудной клетки, а также провели операцию по ушиванию рассечения.

Серьезных внутренних повреждений у ребенка выявлено не было. Он уже выписан домой.

Очевидцы происшествия утверждают, что после этого инцидента то же животное совершило попытку нападения на еще одного гостя. В свою очередь, директор зоопарка в разговоре с журналистами заявил, что не располагает информацией о чрезвычайном происшествии на территории учреждения.

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