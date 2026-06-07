Соснин о «Героях Подмосковья»: для успеха у слушателя должны быть желание и цель

Для успеха в региональной программе «Герои Подмосковья» у слушателя должны быть желание и конечная цель, сообщил РИАМО ветеран СВО Кирилл Соснин.

«Чтобы добиться успеха в программе, в первую очередь у слушателя должно быть желание и цель, к чему он идет. И через, скажем так, эти тернии — к результату», — сказал участник программы.

Ветеран СВО добавил, что важным моментом в обучении стала защита проекта. После защиты было четкое осознание того, что на 99,9% программу сдал успешно. Один процент оставался — это вручение диплома.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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