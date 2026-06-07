Андрей Воробьев анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в воскресенье в 12:15 на «Первом канале» выйдет новый выпуск программы «Будем жить!» с Натальей Поповой. Его героями станут Регина Николина и танкист Виктор Шерстнев.

«Регина — пример настоящей силы духа. Ее муж Денис получил на СВО тяжелое ранение. Прогнозы врачей были неутешительными. Тогда она сама взялась за восстановление мужа», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Женщина помогает супругу вернуться к нормальной жизни. Она изучала медицину, реабилитацию, ЛФК, логопедию, а также собрала команду специалистов и разработала свою методику. Ее записи и дневники вошли в учебник по военной медицине.

Виктор уже был героем программы в прошлом выпуске. Боец, получивший ранение в зоне СВО, мечтал открыть реабилитационный зал.

Губернатор и глава Балашихи Сергей Юров помоги мужчине, выделив помещение в центре города. Сейчас ветеран спецоперации ищет специалистов, которые будут работать в зале.

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