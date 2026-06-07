Пашинян: Армения пока не готова к статусу кандидата для вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что республика пока не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, для этого нужно «реформироваться», сообщает ТАСС .

Пашинян отметил, что проводить референдум о выходе из ЕАЭС еще рано. Для этого Армения как минимум должна обратиться официально по вопросу членства в ЕС или должна иметь статус кандидата на вступление в объединение.

Однако Ереван еще не готов к этому статусу, признал премьер.

«Мы знаем, что не готовы к этому статусу, нам необходимо реформироваться», — сказал Пашинян.

При этом он уточнил, что Армения будет стараться как можно быстрее провести реформы. Также Пашинян уточнил, что Еревана не могут лишиться членства в ЕАЭС, так как все решения организация принимает на основе консенсуса. По его словам, у Армении есть право вето.

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