Китай построит крупнейшую в мире астрономическую базу на Тибете и обгонит США

Китайские ученые планируют к середине 2030-х годов развернуть на Тибетском нагорье крупнейшую в мире астрономическую базу, оснащенную самыми мощными оптическими приборами. Объекты будут размещены на горе Сайшитенг в северо-западной провинции Цинхай, рассказал South China Morning Post ведущий научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC) Дэн Лицай.

Новый комплекс будет включать в себя телескопы с диаметром зеркал от 6,5 до 14,5 метра, а также десятки более мелких вспомогательных инструментов. По оценкам специалистов, совокупная светособирающая способность строящейся системы превзойдет показатели обсерватории на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа. Она в текущий момент считается мировым эталоном наземных астрономических наблюдений и объединяет такие знаменитые телескопы, как «Кек», «Субару» и «Джемини-Север».

На текущий момент в КНР уже стартовали подготовительные работы, включающие проектирование оборудования и полировку оптических зеркал для двух ключевых проектов. Первым из них является 14,5-метровый Большой оптический телескоп (LOT) стоимостью 2,5 миллиарда юаней (около 369 миллионов долларов). Проект финансирует государство.

Второй телескоп — 6,5-метровый мультиплексный обзорный (MUSTe). Он стоит 1,5 млрд юаней. Создается при поддержке частного капитала командой Университета Цинхуа. Фиксация «первого света» — то есть начало практических наблюдений на обоих флагманских телескопах — запланирована на 2030 год.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.